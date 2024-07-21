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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يكشف للفجر الفنى عن التطورات الصحية لحالته وزيارة منير (خاص) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الملحن محمد رحيم خلال الفترة الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل وموقع التغريدات إكس و ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدي إلى نقله إلي المستشفي على الفور.
وتواصل دوت الخليج الفني مع محمد رحيم والذي كشف لنا عن آخر تطورات الصحية قائلًا “ الحمد الله حصلى ذبحة صدرية واتنقلت على المستشفي فورًا ودخلت العناية المركزة وعملت عملية قسطرة بالقلب ”
و أكد قائلا “ الحمد لله خرجت بالسلامة وبتحسن بفضل الله وعديت مرحلة الخطورة وعملت ولازم متابعة دورية ”
مشيرًا “ الكينج محمد منير زراني في المستشفي وسعدت بهذه الزيارة ”
آخر أعمال محمد رحيم
من جانب آخر كانت آخر أعمال محمد رحيم أغنية “ الساحل الشمالي ” التي كانت بالتعاون مع الفنان محمد منير والفنانة ميريام فارس "