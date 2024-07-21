نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية علي موقع انستجرام، صورة من أحدث ظهور له، وكتب عليها: "مساء الفل على كل اخواتي الغاليين".

أحدث أعمال احمد العوضي

سبق، كشف العوضى عن ملامح مسلسله الجديد الذى يخوض به موسم دراما رمضان القادم، خلال بس مباشر عبر صفحته على موقع فيس بوك أجاب فيه على أسئلة الجمهور، وقال: "مسلسلى الجديد شعبي وصعيدى، مسلسل طرش، انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركى".

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وأيضا فيلم "الإسكندرانى" الذى يسجل أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والعمل من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسيرة أحمد العوضى الفنية

دخل أحمد العوضي عالم الفن عن طريق الصدفة عام 2009م، فهو كان مولع بالفنان نور الشريف، اتصل به صديقه محمد علي وصرح أن النجم نور الشريف يقوم بفعل كاستينج لمسلسل متخافوش، وقد كان كل اهتمامه هو لقاء المطرب نور الشريف الذي كان يحبه بكثرةً، لكنه إلتقى الريسيجير عماد صالح، وأقنعه بفعل أختبار على الرغم من وجود المئات من الشبان غيره، ثم أتصل به منتج المسلسل وتم عقده ورِجل دور ابن شقيقته في مسلسل متخافوش.