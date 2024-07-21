نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالجينز.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ أسماء جلال

وظهرت أسماء جلال بإطلالة أنيقة، مرتديه توب جينز وبنطلون بنفس الخامة ليكشف عن جمالها ورشاقتها، اعتمدت في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الكحل والأيلاينر للعيون، رفعت خصلات شعرها.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، تنتظر الفنانة أسماء جلال عرض فيلم شمس الزناتي، بطولة الفنان محمد إمام، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، عمرو عبد الجليل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة، بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم في شهر ديسمبر الماضي داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة.

وايضا تواصل أسماء جلال، التجهيز والتحضير لـ فيلم «فيها إيه يعني» بطولة ماجد الكدواني، وتجسد أسماء شخصية زوجة الفنان مصطفي غريب وأبنة الفنان ماجد الكدواني خلال أحداث العمل، الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يجسد ماجد الكدواني خلاله شخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة عادل التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

اخر اعمال أسماء جلال

وكان اخر اعمال أسماء جلال هو فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وايضا فيلم اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

مسلسل «ورق التوت» الذي عرض على شاشة CBC مؤخرا، بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، أسماء جلال، يوسف الأسدي، سلوى عثمان، معتز هشام،ومسلسل أشغال شقة عرض فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني الحالي، ومن بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم.

