إسماعيل فرغلي: أكرم حسني وش السعد عليا.. ووقف معي في أزمة كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان إسماعيل فرغلي، عن النجم أكرم حسني مشيرًا إلى أنه وش السعد عليه.

تصريحات إسماعيل فرغلي

وقال إسماعيل فرغلي أثناء استضافته في برنامج أنا وهو وهي مع الإعلامية دينا رامز وأية شعيب على قناة صدى البلد: "قدمت أعمال كثيرة مع نجوم كبار وللأسف عدد كبير من النجوم لا يحبون أن يظهر بجانبهم فنانين أخرين".

وتابع: "اعتبر الفنان الذي يتسبب في خروج نجوم أخرين بجانبه فهو فنان ذكي، مثل أحمد مكي عندما أخرج عدد من النجوم فهذا لم يؤثر على نجوميه، وكذلك في مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني".

واستكمل إسماعيل فرغلي كلامه وقال: "أكرم لو لم يكن يحبني فلن يعطيني هذه المساحة في الدور، وبعد مسلسلي مع أكرم حسني اصبحت في مكان أعلى وأفضل".

وأضاف: "بعيدًا عن أكرم حسني الممثل، أنا تعرضت لأزمة كبيرة وهو وقف معي وقفة لا يفعلها أخ مع أخيه".

آخر أعمال إسماعيل فرغلي

يذكر أن إسماعيل فرغلي شارك في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، بمسلسل خالد نور ووالده نور خالد، والعمل من بطولة الثنائي الفنان شيكو، الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج محمد أمين