نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزف البيانو.. ظهور خاص لـ جورج وسوف وحفيدته الأولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان جورج وسوف جمهوره ومتابعيه خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أحدث ظهور له بصحبة حفيدته.

أحدث ظهور لـ جورج وسوف

ظهر جورج وسوف بصحبة حفيدته الأولى «آميا» من نجله جونيور، هى تشاركه العزف على البيانو.

أحدث أعمال جورج وسوف

ومن ناحية اخري، سيحيي جورج وسوف، خلال الفترة المقبلة، عددا كبيرا من الحفلات داخل الوطن العربي، أبرزها بدولة لبنان، في 9 و11 أغسطس المقبل، وايضا يستعد جورج لطرح أغنيته الجديدة «رقصة إسباني» خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن انتهى مؤخرا من تسجيلها، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، الأغنية صيفية، ستقدم بشكل مختلف للجمهور، عما قدمه قبل ذلك جورج وسوف

أخر أغاني جورج وسوف

وكان أخر أغاني جورج وسوف هي اغنية "نجم عالي"، في شهر سبتمبر 2023، الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديو هات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

كلمات اغنية نجم عالي

عشان مش شبهكو

بشد انتباهكو

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي

وانا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

انا تعبت منكو

ومش هبقى منكو

وده عشان قلوبكو

ما فيش فيها خير

انا ما انفعش ليكو

ولا هليق عليكو

ايمتى الصغير

بيليق عالكبير

هو الكداب هيعيش مع غير الكداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيو

هو الكداب هيعيش مع مين غير كداب زيو

ولا الخاين هيعيش مع مين غير خاين زيو

يللي انتو دخلتوا حياتي غلط اخرجوا منها

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو

واللي زيكو بحمد ربنا ان انا مش زيو