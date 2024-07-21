إسماعيل فرغلي: اكتسبت خبرة من أدواري الصغيرة.. وبرامج مقالب زمان صعب تقديمها

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الكوميدي إسماعيل فرغلي عن تقديمه الكثير من الأدوار الصغيرة منذ بداية مشواره، كما تحدث عن برامج المقالب زمان.

تصريحات إسماعيل فرغلي

وقال إسماعيل فرغلي أثناء استضافته في برنامج أنا وهو وهي مع الإعلامية دينا رامز وأية شعيب على قناة صدى البلد: "كنت أقدم أدوار صغيرة ووقتها قال لي المخرج علاء عبد الخالق أنني اكتسب خبرات، وبالفعل هذا حدث عندما بدأت احصل على أدوار كبيرة منذ عامين وجدتني أقدم أدوار جيدة".

وتابع: "زمان أثناء تقديم برامج المقالب مثل جلوس مقدم البرنامج على ترابيزة طعام شخص ويأكل من أكله، كانت ردود أفعال الجمهور محترمة، لكن حاليًا من الصعب تقديم مثل هذه النوعية من البرامج".

آخر أعمال إسماعيل فرغلي



يذكر أن إسماعيل فرغلي شارك في السباق الرمضاني لهذا العام 2024، بمسلسل خالد نور ووالده نور خالد، والعمل من بطولة الثنائي الفنان شيكو، الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج محمد أمين