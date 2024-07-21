نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عيش اللحظة”.. أحمد سعد يروج لأحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحدث اعماله وهو كليب جديد “عيش اللحظة”، وشارك سعد البوستر الدعائي وعلق: “قريبا”.

أحمد سعد يشكر ويل سميث وجوني ديب على زيارتهم

سبق، نشر أحمد سعد مجموعة من الصور تجمعه بويل سميث وجوني ديب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» وعلق: «إحساس جميل إنك تجمع أصحابك، شكرًا أصدقائي على الزيارة الجميلة».

أحدث أعمال أحمد سعد

ومن ناحية اخري، كشف الفنان أحمد سعد إنه يقوم حاليًا بالعمل على إعادة فيلم “ إشاعة حب ”، والذى سبق وان قدمه الفنان عمر الشريف والفنان يوسف وهبي وسعاد حسني وعبد المنعم إبراهيم.

أحدث حفلات أحمد سعد

وايضا يستعد الفنان أحمد سعد، والفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ضخم، اليوم الأحد، على مسرح محمد عبده أرينا بمدينة الرياض في السعودية، ضمن فعاليات جولة المملكة، ومن المقرر أن يقدم أحمد سعد، أصالة، خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيهما وسط تفاعل الجمهور.

برنامج "بيت السعد"

ويذكر أن يعرض للفنان أحمد سعد حاليًا برنامج "بيت السعد"، والذي يقدمه برفقة شقيقه عمرو سعد، حيث يستضيفان نجوم مصر والوطن العربي، ويعرض على شاشة قناة mbc 1 وmbc مصر.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024، وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».

أحمد سعد والنجمة أصالة

الثنائي النجم أحمد سعد والنجمة أصالة تعاونوا من قبل في عمل غنائي وهي أغنية ياسبب فرحتي التي طرحها الثنائي بالتزامن مع عيد الحب الماضي للعام الجاري 2024، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدويتو، الأغنية حققت حتى وقتنا هذا 71 مليون مشاهدة على يوتيوب، فضلًا عن تحقيقها أعلى نسب استماع عبر منصات الاستماع الإلكترونية المختلفة.