احمد عدوية ونجله محمد يرفعان شعار كامل العدد بحفل شبين الكوم

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا كل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله النجم محمد عدوية حفل غنائى جماهيرى في شبين الكوم، رقع شعار كامل العدد، وتألقا الثنائي بعدد كبير من أغانيهم ومنها "زحمة يادنيا زحمة وبنت السلطان وسيبي روحك والطيب أحسن وتعرف عني إيه" وغيرها التي تفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال أحمد عدوية



وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.



ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضًا بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

آخر أعمال محمد عدوية

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد عدوية طرحه أحدث أعماله التي تحمل اسم "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.

وتقول كلمات الأغنية: صدقت عيونو لما كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية إنه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا