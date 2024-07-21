نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. تعرف على مرض أحمد فرحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل أحمد فرحات عن عالمنا، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضه موخرًا لجلطة في المخ، ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مرض الفنان أحمد فرحات..

مرض أحمد فرحات

وكان أحمد فرحات قد أصيب بجلطة دماغية خلال الفترة الماضية، على الرغم من أنه كان بصحة جيدة ولكنها تدهورت بشكل مفاجيء وتم نقله إلى المستشفى وتم إنقاذه بواسطة الأطباء، ولكن بعد أن أثرت على نصفه الأيسر وسببت له صعوبة في النطق.

آخر أعمال الفنان أحمد فرحات

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فرحات، كانت بفيلم «نص يوم» عام 2021، وجاء من بطولة أحمد عزمي، علاء زينهم، عبد الله مشرف، إيناس النجار، وتأليف عبد الرحمن عثمان، وإخراج حسن السيد.

عمل أحمد فرحات 30 عامًا مع الرؤساء

حصل على فرصة عمل برئاسة الجمهورية، فعمل مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وظل مسؤولًا عن اتصالات الروساء لمدة 30 سنة، شارك أحمد فرحات فى عدة أعمال فنية منذ طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات، وكان بداية أدواره هو دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم «مجرم فى إجازة» عام 1958، للمخرج صلاح أبو سيف.

حياة أحمد فرحات

ولد أحمد فرحات 23 يوليو 1950،كانت بدايته الفنية في طفولته وأول أعماله عندما رشحه المخرج صلاح أبو سيف للقيام بدور الطفل اليتيم في فيلم مجرم في اجازة، أتم دراسته في الابتدائية وبعدما انتهى من الدراسة الثانوية التحق بمعهد عالي صناعي وكان تخصصه في مجال الاتصالات، ثم عمل مهندس اتصالات برئاسة الجمهورية في عهد محمد حسني مبارك، تزوج ثلاث مرات ولم ينجب، بعد إحالته للمعاش قرر الرجوع لعالم التمثيل مرة اخرى في التلفزيون والمسرح.

تفاصيل إصابة أحمد فرحات بجلطة

وفي نوفمبر 2023، كان قد كشف الفنان أحمد فرحات، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة خلال تلك الفترة، وقال خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، في برنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد في وقت سابق: «أصبت بجلطة في المخ، أثرت على يدي ولساني، لكن الحمد لله خضعت للعلاج، والحركة تحسنت»، معربا عن أمنيته بالعودة للتمثيل مرة أخرى.