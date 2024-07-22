نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامو زين يكشف عن سر اختفاءه الفترة السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامية نيرمين شريف عبر برنامج 'هو وهي' المذاع عبر قناة المحور النجم سامو زين، وتحدث سامو عن سر الاختفاءه الفترة الماضية والأعمال الجديدة.

سامو زين يكشف عن أعماله المقبلة



كشف المطرب سامو زين عن أحدث أعماله الفنية المنتظرة قائلًا: "عندى فيلم اسمه كوابيس شغال على قصته من 3 سنين".

وعن فيلمه المنتظر "كوابيس" قال سامو زين يدور فى إطار كوميدى ويحتوى على اكشن أيضًا ودارما.



احتفال سامو زين بعيد ميلاد نجله

وكان احتفل الفنان سامو زين بعيد ميلاد نجله محمد منذ أيام، ونشر سامو زين عددًا من الصور التي تجمعهما من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “ابني الصغير محمد فى عيد ميلادك السابع أتمني لك كل التوفيق فى حياتك، حفظك الله ونور طريقك، أنا فخور جدا لأني أبا لأبن عظيم مثلك.. استمر فى التألق يا رجلي الصغير”.

مواعيد برنامج هو وهن



هو وهن برنامج اجتماعى لايت يهتم بكل شئون الرجل والمرأة، والازياء والموضة والتجميل والطبخ والرياضة، عبر استضافة الخبراء والمتخصصين والفنانين ونجم المجتمع فى شتى المجالات.

يذاع برنامج هو وهن فى الخامسة عصرًا على شاشة المحور.

آخر أعمال سامو زين

ويستعد لطرح ثالث أغنيات الألبوم الجديد الذي من المقرر أن يطرحها قريبًا، وقد روج للأغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "‏Hey everyone، أشتقتلكم، ‏New Song coming 25 / 7، أغنيه جديده (القبول نعمة)"

نجاح الأغنيات التي طرحت من ألبوم "الحب"

حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" حيث أنه قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" الذي لقوا نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها، وقد احتلوا الأغنيات التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر موقع "انغامي".

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ يومين الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 222 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 680 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.