نقابة المهن الموسيقية تنعي المايسترو حماده أبو اليزيد

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أحمد جودة - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المايسترو حماده أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة المايسترو، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة المايسترو حمادة أبو اليزيد

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.

وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".

نبذة عن حمادة أبو اليزيد

وولد حمادة أبو اليزيد بالقاهرة 2 أغسطس 1961، تخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وأثناء دراسته كون فرقة خاصة مع زملاء دفعته بالمعهد وبدأت الأعمال تتوافد عليه.

سجل ووزع للكثير من المطربين خاصة فن الغناء الشعبى أبرزهم الفنان أحمد عدويه وكتكوت الأمير وحسن الأسمر وطارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وخالد عجاج وحمدي باتشان حيث لاقت أغنيته الأساتوك نجاحًا كبيرًا وكثير من مطربي الوطن العربى أمثال وليد توفيق، نادية مصطفى، المطربة التونسية آسيا، المطرب السوري زياد نجم، والمطرب القطري خالد سالم وغيرهم.

