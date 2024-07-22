نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان عزاء حمادة المايسترو أبو اليزيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المايسترو حماده أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة المايسترو، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حماده ابو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.

وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".

وستقام صلاة الجنازة عليه اليوم محمد أبو اليزيد بعد صلاة الظهر بمسجد حسين صدقى أمام نادي المعادي

والدفنة بمدافن العائلة بالعبور والعزاء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٧ بمسجد الحامدية الشاذلية.