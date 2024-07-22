نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاته.. أحمد فرحات يتصدر ترند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان أحمد فرحات ترند جوجل مصر وذلك بعد وفاته أثر وعكة صحية ومشاكل في الكلي والغدة.

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير أحمد فرحات، عن عمر يناهز 73 عامًا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تعرضه موخرًا لجلطة في المخ، ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

وتوفى الفنان أحمد فرحات داخل أحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب.

وفي نوفمبر 2023، كان قد كشف الفنان أحمد فرحات، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة خلال تلك الفترة، وقال خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، في برنامج «كلام ما بينا» على قناة صدى البلد في وقت سابق: «أصبت بجلطة في المخ، أثرت على يدي ولساني، لكن الحمد لله خضعت للعلاج، والحركة تحسنت»، معربا عن أمنيته بالعودة للتمثيل مرة أخرى.