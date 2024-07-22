نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض فيلم "إكس مراتي" لـ محمد ممدوح في السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد أبطال فيلم "إكس مراتي" بطولة النجم محمد ممدوح لينضم مع الأفلام المنافسة في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.