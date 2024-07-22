بتوقيع أحمد المالكي..كريم محسن ينتظر طرح أغنية "قلبي الشقي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

ينتظر المطرب كريم محسن طرح أغنية جديد بعنوان "قلبي الشقي" بتوقيع الشاعر أحمد المالكي



ونشر المالكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر الأغنية معلقًا:"خليكوا متابعين".

تفاصيل أغنية قلبي الشقي



وسبق وكشف أحمد المالكي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن تفاصيل تعاون مع المطرب كريم محسن مشيرًا أن الأغنية التي يتعاون فيها مع كريم محسن من المتوقع أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، وأوضح أنها تنتمي لنوعية أغاني المقسوم قائلًا: "هى أغنية مقسوم، حب، دمها خفيف أوي وبحبها جدًا "، والأغنية من ألحان كريم نيازي وتوزيع شادي ديفيد.



آخر أعمال كريم محسن

يذكر أن آخر أعمال كريم محسن أغنية "خربانة خربانة" وهى من كلمات: سارة فرج

ألحان: محمد مصطفي ملك

توزيع: محمد مجدي

ميكس وماستر: محمد مجدي.



كلمات أغنية خربانة خربانة



هنا جمب إخواتك وإركن خانة الخاينين عمرانة

ضربوا المجروح على قلبه قال لك خربانة، خربانة

ومتقلقش أنا متعود ومشاعري معاك عطلانة

أنا عارف من أولها إنها على كده خلصانة

مبقتش بخاف، مبقتش بخاف ولا بتأثر

ده مفيش خسران، مفيش خسران بيخاف يخسر

دي الضربة في واحد متكسر لا مبتوجعش

نحست خلاص، نحست خلاص من اللي حاصلي

حكايات متعادة، حكايات متعادة وبالملي

واللي كان لازق ولا ظلي أهو راح مرجعش

بطلت حقيقي أتعشم عايز تبعد ده عنينا

مبقاش فينا روح نتكلم ونعاتب حد رامينا

ع القصة دي هقفل وأردم دي يا قلبي حاجات مش لينا

كم قلب علينا معلم وأظن كده اتربينا

مبقتش بخاف، مبقتش بخاف ولا بتأثر

ده مفيش خسران، مفيش خسران بيخاف يخسر

دي الضربة في واحد متكسر لا مبتوجعش

نحست خلاص، نحست خلاص من اللي حاصلي

حكايات متعادة، حكايات متعادة وبالملي

واللي كان لازق ولا ظلي أهو راح مرجعش