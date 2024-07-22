شيري عادل تبهر متابعيها بإطلالة بيضاء صيفية أثناء عطلتها في العلمين



القاهرة - محمد ابراهيم -

تألقت الفنانة شيري عادل بإطلالة صيفية بيضاء أنيقة خلال عطلتها الحالية في منطقة العلمين،ظهرت شيري في صور ومقاطع فيديو نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وهي تجول على متن يخت فاخر في البحر، استمتعت خلاله بجمال الطبيعة والمناظر الخلابة.

لفتت شيري الأنظار بإطلالتها الصيفية المميزة، حيث ارتدت أبيض، كما اكملت إطلالتها بنظارة شمسية أضفت لمسة أنيقة على إطلالتها.

يأتي ظهور شيري في هذه الإطلالة الصيفية الأنيقة خلال عطلتها في العلمين ليؤكد على أسلوبها المميز في الإطلالات الصيفية، والذي يلقى إعجاب المتابعين.

آخر أعمال شيري عادل الدرامية



يذكر أن آخر أعمال شيري عادل مسلسل الوصفة السحرية، والتي حازت على إعجاب الجماهير، وتصدرت التريند فور عرضه على الشاشة.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية



"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

والمسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.



آخر أعمال شيري عادل السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال شيري عادل فيلم عادل مش عادل، من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، وآخرون.

