نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... إيناس عز الدين تنعي المايسترو الراحل محمد ابو اليزيد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت المطربة إيناس عز الدين على نعي أسرة المايسترو الراحل محمد أبو اليزيد، وذلك شاركت "إيناس" جمهورها بصورة الراحل محمد ابو اليزيد من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"لا يا أخويا متقولش كده دا انا لسه مكلماك أطمئن عليك يا أخويا يا جدع، وجعت قلبي يا عشرة العمر".

وأضافت:" المايسترو محمد أبو اليزيد في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".



تعليقات الجمهور على منشور إيناس عز الدين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة إيناس عز الدين أغنية القرايب مش حبايب من كلمات وألحان سلامة علي، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت وميكساج محمد جودة، ومونتاج فارس العسال، والتي حازت علي إعجاب الجمهور في الوطن العربي.