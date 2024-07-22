دويتو "حظي من السما" يتخطي المليون مشاهدة ويحافظ على تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر دويتو "حظي من السما " الذي جمع بين إليسا وأحمد سعد تريند موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" منذ بداية عرضه في حلقة برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه كلاً من أحمد سعد وشقيقه عمرو سعد، ولقي الدويتو إعجاب الجمهور وحصد إشادات واسعة وقد تخطت نسبة مشاهداته عبر "يوتيوب" المليون، حيث وصلت نسبة مشاهداته نحو مليون مشاهدة و100 ألف مشاهدة ويحتل الآن التريند الحادي عشر عبر "يوتيوب".

تفاصيل دويتو "حظي من السما"

وأغنية «حظى من السما» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمني، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.

كلمات أغنية "حظي من السما"

الدنيا راقتلي أول ما عينيك ضحكتلي

مبسوطة إن أنت معايا ودي أجمل حاجة حصلتلي

الدنيا خدتني بس أنتي عينيكي خطفتني

مش فارقة الدنيا معايا وأنا جنبك إيه اللي ناقصني

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا

ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا

ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا

الوقت فايتني من يوم ما إيديك لمستني

دي القاعدة معاك يا حبيبي أكثر حاجة بتبسطني

ولا حد فارقلي ومعاكي الجو رايقلي

أنا وأنت واحد يا حبيبي ولا يقلك وأنت لايقلي

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا

ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا

ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا

تفاصيل برنامج "بيت السعد"

يمثل برنامج بيت السعد أولى تجارب عمرو سعد وأحمد سعد سويًا في تقديم البرامج التلفزيونية، وتم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض، ويشهد استضافة نجوم مصر والوطن العربي منهم أحمد حلمي وأحمد السقا ومحمد هنيدي ويسرا وإليسا والشاب خالد، والبرنامج من إخراج محمد سامي.

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم.

برنامج بيت السعد من تقديم النجمين عمرو سعد وأحمد سعد، وإخراج المخرج محمد سامي ومن إنتاج شركة سيدارز آرت برودكشن "صّباح إخوان" فيما يرأس تحريره محمد الشواف.

و يُعد برنامج "بيت السعد" المقرر عرضه أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، الأضخم من نوعه في المنطقة، حيث تدور فكرة البرنامج في إستضافة نخبة من أهم وألمع نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناءً وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.