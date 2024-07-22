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تصل إلى 80 ألف جنيه .. أسعار تذاكر حفل كايروكي بـ مهرجان العلمين

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

 

تستعد فرقة كاريوكي لإحياء حفل غنائي على هامش مهرجان العلمين وذلك يوم 23 من أغسطس المقبل ، ومن المتوقع أن يحقق الحفل نجاح كبير.

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أسعار تذاكر حفل كايروكي في العلمين

وجاءت الأسعار كالتالي :


الفئة الأولى يصل سعرها إلى 80 ألف جنيه وتضم 8 أفراد
الفئة الثانية يصل سعرها إلى 50 ألف جنيه وتضم 6 أفراد
الفئة الثالثة يصل سعرها إلى 900 جنيه
الفئة الرابعة يصل سعرها إلى 500 جنيه..

أمير عيد يتربع على عرش يوتيوب


استحوذ أمير عيد على على تريند يوتيوب والمركز الأول به وذلك لمدة 5 أيام متواصلة منذ طرح الأغنية


تفاصيل ألبوم روكسي


وطرح أمير عيد ميني ألبوم بعنوان "روكسي" يضم 5 أغاني سيتم طرحهم من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، وجاء الفصل الأول باسم "حاجات جوايا"، والفصل الثانى "اسمك ايه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف، والقصة سوف يتم استكمالها، وحققت الأغنية نجاح كبير حيث تصدرت المركز الخامس "يوتيوب ".

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كلمات أغنية روكسي 
 


وشي للبار وضهري للمكان 
مش قادر ناس مش قادر عالكلام
تمام برمي السلام
لكن ده ميمنعش اني زهقان 
عاوز شوشره دون اي احتكاك 
انا عايز حب كبير مش قادر ارتباط
انا عاوز لمه عشان لما بروح 
دماغي بترقصني وبفكر في حاجات

حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها
حاجات جوايا انا لسه مش عارفها 
حكايات وقصص كتير انا لسه بألفها
سألتني انت مين قلتلها بحاول اكون انا 
بلعب مع نفسي ساعات لعبه الاسئله 
والحقيقه النتيجه كانت مذهله 
شويه مخجله لكن هحكيلك 
بحب الموناليزا عشان الناس بتحبها 
بس الحقيقه عمري في يوم ما فهمتها 
عندي شويه مباديء لكن متجزئه 
عندي مشاعر فاضل تكه وتبقي ملزقه 
بضحك ساعات في السينيما علي ضحك ناس
بس الحقيقه الفيلم غبي مفيهوش احداث 
بعمل حاجات كتير محفوظه مش مفهومه
وحبيت عشان حاجات تانيه غير الاحساس

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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