نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرغم من مرور عام على طرحها.."دي حبيبتي" لـ سامو زين تستمر في حصد المشاهدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان سامو زين منذ قرابة عام كليب أغنيته الشهيرة "دي حبيبتي" وقد حققت الأغنية وقت طرحها العديد من المشاهدات عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي وجميع منصات الإستماع وأيضًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبالرغم من مرور نحو 11 شهر على طرحها إلا أنها تستمر في حصد المشاهدات العالية والحصول على التعليقات الإيجابية الكثيرة من قبل الجمهور.

فقد وصلت نسبة مشاهدات كليب "دي حبيبتي" لـ سامو زين نحو مليون و600 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "دي حبيبتي" من كلمات محمد فتحي وألحان محمد شحاته وعلي الخواجة وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

كلمات أغنية "دي حبيبتي" لـ سامو زين

دي حبيبتي وهي

كل الناس والدنيا دي ليّ

تضحك قلبي بيضحك فيّ

فيها لقيت أجمل إحساس

من نظرة عينها

لينا كلام في سكوتنا ما بينا

بيها لقيت أكثر ما اتمنى

اللي أنا عايزه لقيته خلاص

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

ده وجودها معايا

خلى الروح ترجع جوايا

أحلم ليه ما حبيبتي كفاية

حضنها أجمل من الأحلام

من روحي وخذاني

من غير أي كلام فهماني

حالة لا يمكن تحصل ثاني

ملهاش وصف بأي كلام

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

قلبي أنا اتمنى حلم ولقاه

كلمة منك بتحلى الحياة

مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليك مايغنيش

قلبي بيذوب يادوب من السلام

جوة حضنك يتوه الكلام

عشت بيكي وليكي الغرام ولعنيكي هعيش

آخر أعمال الفنان سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم