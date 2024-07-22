شاهد.. المخرج محمد سامي يشارك جمهوره بصورة جديدة تجمعه بزوجته النجمة مي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 09:31 صباحاً - شارك المخرج محمد سامي جمهوره صورة جديدة تجمعه بزوجته النجمة مي عمر، عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، أثناء قضاء إجازتهما الصيفية، في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وظهر محمد سامي بجوار زوجته مي عمر على يخت في رحلة بحرية للاستمتاع بالعطلة الصيفية، وظهر وهو يرتدي تي شيرت شبك باللون الأبيض ونظارة شمس، بينما ارتدت مي عمر مايوه حملات اسود وكاش مايوه مزركش باللون الأسود والاحمر، وترتدي نظارة شمس، واعتمدت مكياجًا يتناسب مع الإطلالة الصيفية وتركت شعرها منسدلاً .