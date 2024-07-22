نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كاظم الساهر يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم النجم كاظم الساهر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان عدد من شاشات التلفزيون، عرض حفله الآخير بمهرجان العلمين الجديدة، والذي أقيم منذ عدة أيام،وحقق نجاحًا كبيرًا.

قناة "CBC”

وتعرض قناة "CBC" حفل كاظم الساهر يوم الأربعاء في تمام الساعة 9 مساءً،وذلك في ليلة ساحرة لمحبين القيصر.

قناة "ON”

بينما تقوم قناة "On" بعرض الحفل اليوم الاثنين في تمام الساعة 10 مساءً.

قناة "Dmc”

وتعرض قناة "DMC"، الحفل عبر شاشتها، يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تفاصيل مهرجان العلمين



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.



وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح"، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.