محمد نجاتي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "غموض"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن وليد سامي، عن انضمام الفنان محمد نجاتي لأحدث عمل درامي من إنتاجه والذي يحمل اسم "غموض"، والذي من المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.



وشارك وليد سامي جمهوره بصورة له برفقة محمد نجاتي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"انضمام الفنان محمد نجاتي لمسلسل غموض من إنتاج وليد سامي وإخراج حسام سلامة وتأليف فتحي الجندي مدير التصوير دكتور محمد شفيق".



تعليقات الجمهور على منشور وليد سامي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال وليد سامي



ويذكر أن آخر أعمال وليد سامي أغنية مدلعة والتي تجمعه بإلهام عبد البديع، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



آخر أعمال محمد نجاتي



يشار أن آخر أعمال محمد نجاتي مسلسل الحشاشين ومسلسل صيد العقارب، وحازت أدواره على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل الحشاشين



وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزها كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين



ويؤرخ مسلسل الحشاشين لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر