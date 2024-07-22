نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الإستعدادات التحضيرية المكثفة لليلة الأحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد عروس البحر الأحمر جدة لاستضافة حدث موسيقي ضخم يجمع بين الموسيقار العالمي عمر خيرت والفنانة آمال ماهر، بتنظيم من شركة بنش مارك وذلك يوم 26 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

تفاصيل الحفل

حيث بدأت أمس الأحد البروفات المكثفة لهذا الحفل المنتظر، واستمرت لأكثر من 8 ساعات شاركت فيها الأوركسترا الضخمة التي تضم أكثر من 150 عازف

بقيادة المايسترو وليد فايد، مؤديةً مقطوعات موسيقية منفردة بحرفية عالية قبل أن تصل الفنانة آمال ماهر إلى جدة وتنطلق فورًا للمشاركة في البروفة المسائية رفقة الاوركسترا الموسيقية.

عبادي الجوهر

وتستمر التحضيرات لهذه الليلة الفريدة على مدى الأيام القادمة، حيث قامت شركة بنش مارك بإعادة تصميم وتنفيذ ديكورات مختلفة للمسرح بإستخدام أحدث التقنيات باستقطاب فريق عالمي متخصص، ليظهر عبادي الجوهر أرينا برحلة مختلفة في ليلة الأحلام، وينتظر أن يصل اليوم الإثنين مجموعة من أكبر وأشهر العازفين العالميين، الذين سيشاركون في الحفل.

وسيتم بث الحفل مباشرة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مما يتيح لعشاق الموسيقى في كل مكان الاستمتاع بهذا الحدث الموسيقي الاستثنائي.