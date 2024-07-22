لهذا السبب.. فرح يوسف تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة السورية فرح يوسف تريند محرك البحث "جوجل"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة برفقة زوجها.

تعرضت الفنانة فرح يوسف لهجوم قاس من متابعيها وللكثير من الانتقادات بعد نشر صورها بملابس السباحة مع زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وبالرغم من أنها قد ارتدت فوق المايوه روب استحمام واسع، لكنها لم تسلم من الانتقادات القاسية التي واجهتها، وهذا أجبرها على إغلاق خاصية التعليقات على الصور التي كتبت عليها عبارة "عيد ميلاد سعيد لي".



ومن ثم قامت فرح بنشر صورتها عبر خاصية الاستوري وردت خلالها على منتقدي إطلالتها بطريقة ساخرة من خلال مقطع فيديو احتوى على صورة امرأة تمثال الحرية وهي تتعارك مع بعض من أرادوا سرقة الشعلة من يدها، وأرفقته بتعليق: "لا تسمح للحساد ومرضى القلوب أن يطفئوا نور سعادتك" وايموجي لفتاة تصفق لهذا الكلام.

أبرز المعلومات عن فرح يوسف

نشأت فرح يوسف في طرطوس بسوريا وبدأت الغناء أمام الجمهور بالصدفة منذ سن سبع سنوات، وكانت تدرس لاربع سنوات الطب البشري، ولم تكمل، ثم درست أدب إنكليزي قبل مشاركتها في أراب آيدل وكذلك درست سنة واحدة في المعهد العالي للموسيقى بدمشق، وتزوّجت في يوليو 2019 في الولايات المتحدة، من شاب يُدعى كريستيان.

مشاركتها بمسلسلات

أدت فرح شارة المسلسل السوري الولادة من الخاصرة قبل أن يتعرف عليها الجمهور في برنامج عرب آيدول، كما أدت شارة مسلسل "الأميمي" ومسلسل "بيت عامر".