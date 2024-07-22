نيكول سابا تطرح البرومو التشويقي لأغنيتها الجديدة "الكت كاتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة نيكول سابا، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "الكت كاتي"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتطبيقات الموسيقية المختلفة.

ونشرت نيكول البرومو التشويقي، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة: "المزيد والمزيد من الحماس والتشويق، الكت الكاتي أغنية لكل محبي الصيف والبحر".



تفاصيل أغنية "الكت كاتي"

وأغنية "كات كاتي" من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو وتوزيع ديجتال فيرال ويف، ومن المقرر أن تكون الأغنية بالطابع الصيفي الرشيق.

آخر أعمال نيكول سابا



والجدير بالذكر أنه قد أطلقت النجمة نيكول سابا فى شهر مايو الماضي أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

تفاصيل أغنية "خلصت خلاص"



وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.



وجاءت كلمات أغنية خلصت خلاص للمطربة نيكول كالآتي:



كنت أعمل قد مابعمل

ومافيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مابقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير