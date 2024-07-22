أحمد سعد يهدي الجمهور السعودي أغنية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 01:28 مساءً - كشف الفنان أحمد سعد خلال حفله بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده لطرح أغنية سعودية جديدة ، مهداة إلى الشعب السعودي، وتحمل اسم “سعودي واسمر”.

وشوق الفنان أحمد سعد الجمهور ، بمقطع من الاغنية التي يستعد لطرحها : سعودي وأسمر وعيونه خضرا، تتشد له من أول نظرة، لو القمر دخله مناظرة القمر يطلع خسران، يطلع خسران دا سعودي وأسمر وعيونه خضرا.

وروج الفنان أحمد سعد، لكليب جديد “عيش اللحظة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك أحمد سعد، البوستر الدعائي وعلق: “قريبا”.