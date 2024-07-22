نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أبرز الحاضرين في جنازة محمد أبو اليزيد

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أحمد جودة - القاهرة - حرص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل والفنان حلمي عبدالباقي وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، على المشاركة في تشييع جنازة الموسيقار الراحل محمد أبو اليزيد، الذي أقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، منذ قليل بمسجد حسين صدقي بحي المعادي.

وفاة الموسيقار محمد أبو اليزيد

وقد رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، المايسترو محمد أبواليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وكتب نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل،منشوراَ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:"البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون، أخي وحبيبي وزميلي محمد أبواليزيد في ذمة الله".

معلومات عن محمد أبو اليزيد

وكان الموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية خلال فترة التسعينيات، ومنهم "حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري"، كما قام بوضع التوزيع الموسيقي لأغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".