رياض الخولي يتعاقد على عمل جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان رياض الخولي على بطولة مسلسل جديد، والذي يحمل اسم "حكمت المحكمة" من المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام القليلة القادمة،وهو من إخراج جمال عبد الحميد، وإنتاج محروس المصري، ومن المفترض أن يتم ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



رياض الخولي ينتظر عرض مسلسل حرب الجبالي



وعلى صعيد آخر، ينتظر رياض الخولي عرض مسلسل حرب الجبالي، بطولة أحمد رزق تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويشارك في العمل كل من سوسن بدر، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، دنيا المصري، الراحل أشرف عبد الغفور، هبة مجدي، نسرين أمين.

آخر أعمال رياض الخولي



يشار أن آخر أعمال رياض الخولي مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك فيه كل من دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، سامح السيد وآخرين، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



و مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وشارك في العمل كل من محمد علاء، سيمون، ميار الغيطي، أحمد ماهر، محمد علي رزق، عماد صفوت، كما شارك محمود عبدالمغني كضيف شرف.