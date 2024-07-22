قبل طرحها... تعرف على كلمات أغنية سعودي وأسمر لـ أحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "سعودي وأسمر"، حيث كشف خلال حفله في المملكة العربية السعودية عن مقطعًا من كلمات الأغنية وتقول كلماتها: "سعودي وأسمر وعيونه خضرا تتشد له من أول نظره ولو القمر دخل له مناظرة، القمر يطلع خسران".

وقال:"إن شاء الله هتنزل كمان 10 أيام نكون صورناها، دي أقل حاجة أقدر أقدمها من قلبي من قلبي من قلبي لأحلى ناس وأجدع ناس وأحب ناس للمصرين السعودية أحب ناس للمصرين، تحية لمصر جدا وتحية لحبيبة قلبنا السعودية".



مشاركة أحمد سعد في إشاعة حب



على جانب آخر، كشف الفنان أحمد سعد عن استعداده لإعادة تقديم فيلم "إشاعة حب" للنجوم عمر الشريف وسعاد حسني ويوسف وهبي، بدأ تحضيراته.

آخر أعمال أحمد سعد

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد برنامج "بيت السعد" مع شقيقه النجم عمرو سعد، في أول تجربة لهما في تقديم البرامج التليفزيونية.

استضاف أحمد سعد وعمرو سعد في الحلقة الأولى من البرنامج النجم أحمد حلمي، وكانت النجمة إليسا ضيفة الحلقة الثانية، والنجم محمد هنيدي ضيف الحلقة الثالثة.

وحققت أغنية "الكيميا راكبة" التي قدمها أحمد سعد وعمرو سعد في إطار الترويج لبرنامج "بيت السعد" تريند عالمي فور نزولها.