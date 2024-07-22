نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات أمس لفيلم "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "عصابة الماكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، أمس الأحد، إيرادات بلغت 267،134 جنيهًا، ليحافظ على صدارة المركز الثالث في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

ويعد فيلم "عصابة الماكس" أحد أهم الأفلام الكوميدية المشاركة ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لهذا العام 2024، وينافس ضمن مجموعة قوية بين عدة أفلام.

أبطال وصناع فيلم "عصابة الماكس"

ويشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس "عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف من ضمنهم أحمد السقا وهشام ماجد وحمدي الميرغني، ومن تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

أحداث فيلم "عصابة الماكس"

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.