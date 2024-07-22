نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم بخاتم زواج من الألماس أثناء تكريمها في مهرجان بياف Biaf في بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من خلال مهرجان بياف Biaf في بيروت بدورته الحادية عشر بعد غياب خمس سنوات، تحت شعار "أنا لبناني".



إطلالة نادين نسيب نجيم



كما بدت نادين نسيب نجيم مميزة بإطلالة ميتاليكية، فلقد اختارت الفستان بلون الباستيل الزهري وهو مطعم بحبوب اللؤلؤ المتناثرة على قاعدة من القماش النيود المبطن.

الفستان من تصميم المبدع نيكولا جبران، وتزينت بمجوهرات ماسية رائعة من تيفاني أند كو، كما حملت كلاتش ميتاليكية مطرز بحرفية من ساراز باغ، وانتعلت صندلًا ميتاليكيًا واعتمدت تسريحة شينيون عالية مع مكياج منفذ من مستحضراتها الخاصة التي أطلقتها مؤخرًا باسمها، وظهرت نادين بارتداء خاتم الزواج المصنوع من الألماس.



آخر أعمال نادين نسيب نجيم



يشار أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة محمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، وكارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر، وهو مؤلف من 15 حلقة.

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية “النقيب سما عقل”، التي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وتدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة.