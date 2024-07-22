قصور الثقافة تطلق أسبوع "المرأة بين الثقافة والفنون" بدمياط

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أحمد جودة - القاهرة - شهد نادي المستقبل الرياضي بدمياط الجديدة، أمس الأحد، انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الثقافي "المرأة بين الثقافة والفنون"، بمحافظة دمياط، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتستمر فعالياته حتى الخميس المقبل.

وأوضحت د. دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة، في افتتاح فعاليات الأسبوع مدى اهتمام وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة بالتثقيف والتعليم الحرفي للمرأة بهدف إثراء الجانب الفني والإبداعي لديها.

وأكدت أن الأسبوع يعد شكلًا من أشكال تنمية الموهبة والحس الفني لدى المشاركات به.

وقدمت "هويدي" الشكر للقائمين على الفعاليات من إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة دمياط للدعم المقدم في تسهيل فعاليات الأسبوع، كما توجهت بالشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي.

الورش الحرفية والتراثية

ويتضمن الأسبوع عددًا من الورش الحرفية والتراثية المقدمة للمرأة لتنمية مهاراتها، ولقاءات تثقيفية وجولات ميدانية، واستهلت الفعاليات بعقد ورشة "الخيامية"، وبها أوضحت الفنانة د. رانيا الكومي، أن الورشة تهدف لإعادة تدوير الأقمشة لإعداد منتجات من خلال تحديد التصميم وطبعه على قماشة بيضاء، تتبعه خطوة اختيار الألوان وأنواع القماش المستخدم للتصميم، مع إمكانية استخدام قماش التل للخلفية، وتم اختيار شكل التنورة للتدريب عليها في أول أيام الأسبوع الثقافي.

ورشة المكرمية

كما عقدت ورشة "المكرمية"، وأشارت خلالها المدربة سارة أبو صالحة أنها تهدف إلى التدريب على العمل اليدوي لمعلقات أو أساور باستخدام خامة الصوف، وبتقنية التضفير للخيط الصوفي المستخدم، وأوضحت "أبو صالحة" أن هناك العديد من الأنواع المستخدمة منها "المجدول والمحلول والكوردن".

وكانت الورشة الثالثة في مجال "السجاد اليدوي"، أوضح خلالها المدرب بيومي فوزي، أن الورشة تهدف لعمل سجاد باستخدام تقنية الوبرة، من خلال عدة خطوات بسيطة منها تسدية النول، وعمل جديلة من خمسة إلى سبعة صفوف، كطبقة بناء للعقد الصوفية. وأقيمت فعاليات اليوم الأول بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط.

فرقة الآلات الشعبية لقصر ثقافة كفر سعد

وتزامنًا مع الورش الفنية، أقيم عرض فني لفرقة الآلات الشعبية لقصر ثقافة كفر سعد، بقيادة عصام عمارة، تضمن أغنيات من الفلكلور المميز لمحافظة دمياط منها "أعلام دمياط، دمياط الليلة وياك، اطلع له منين، على ورق الفل دلعني، دمياطي وبغنى، كان حبيبي"، بالاضافة لموال "القلب ملكه الهوى".

ويقام الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط.

الفعاليات تأتي ضمن أنشطة مكثفة تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة ومنها مشاركتها الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، وانطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، بخلاف الاستعداد لانطلاق العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها من الفعاليات المقدمة للرواد بقصور الثقافة بالمحافظات.