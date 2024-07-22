نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركز الخامس.. تعرف على إيرادات فيلم "أهل الكهف" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس النجم خالد النبوي بفيلم “أهل الكهف”، ضمن مجموعة قوية من الأفلام، التي دخلت في المنافسة على الإيرادات بجدارة وحقق الفيلم إيرادات ضئيلة فور عرضه، ليحتل المركز الخامس والأخير في شباك التذاكر.

حيث حقق فيلم "أهل الكهف" إيرادات أمس الأحد بلغت 129،899 جنيهًا، محتلًا المركز الأخير في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر.

أبطال وصناع فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أحداث فيلم "أهل الكهف"

وتدور أحداث الفيلم، في إطار ملئ بالتشويق والإثارة من خلال مجموعة من الأشخاص يستيقظون في زمن آخر غير زمنهم الأصلي، وعليهم أن يواجهوا حياة مختلفة تمامًا والتعايش معها.