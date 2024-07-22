عمرو عابد يحتفي بمشاركته في كتابة مسلسل موعد مع الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:28 مساءً - نشر الفنان عمرو عابد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن تفاصيل مسلسل “موعد مع الماضى” الذى يقوم بتأليفه.

وقال عمرو عابد : سعيد وفخور انى كنت جزء من فريق كتابة مسلسل موعد مع الماضي، ومحظوظ انى اول مرة اكتب مسلسل كان مع اصدقائي محمد المصري ويمنى خطاب، حبيت واستمتعت بكل لحظة من الرحلة، وحقيقي كانت رحلة للاكتشاف والمتعة والتعلم ودي مش حاجة سهلة خالص ومُقدر لكل اللحظات اللي كنا بنتوه ونتفق ونختلف فيها حوالين شخصية أو مشهد، فترات الراحة، والزلابية بالنوتيلا وأغاني منير وشرب القهوة وكلمنا عن الافلام، حقيقي استمتعت واتعلمت كتير في رحلة الشغل معاكم.