الانفوشي للموسيقى العربية على المسرح الروماني بمهرجان العالم علمين بالتعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يوليو 2024 04:28 مساءً - يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العلمين حفلاً لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية في النسخة الثانية من مهرجان "العالم علمين" في إطار التعاون المشترك مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في الثامنة مساءً من يوم الأربعاء ٢٤ يوليو.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، عددا من أغاني وموسيقى الزمن الجميل منها موسيقى بنات بحري، وأغنيات حلاوة شمسنا

يا قمر يا إسكندراني، البحر بيخطفني، بين شطين وميه، علي شط بحر الهوى، من فوق شواشي، الشمس الجريئة، محسوبكو انداس، ميدلي الفلكلور، ميدلي تترات مسلسلات، ميدلي عبد الحليم.

فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية أسسها المايسترو الراحل مدحت بسيوني عام 1967 مع مجموعة من الشباب من طلاب الجامعة والموسيقيين الهواة

وتقدم وزارة الثقافة برنامجا فنيا حافلا بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة يتنوع بين عروض السيرك القومي وعروض فرق الفنون الشعبية وتلقى الفعاليات إقبالا وتفاعلا كبيرا من جمهور مهرجان العلمين وزوار المدينة.

ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.