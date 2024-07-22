ياسمين عبد العزيز تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة رياضية: "كده تمام ولا أخس أكتر؟"

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من صالة الجيم. ظهرت ياسمين بإطلالة رياضية مختلفة، مرتدية ملابس رياضية غامقة ودون مكياج، مما أظهر قوامها الرشيق.

تفاعل الجمهور وإعجابهم

علقت ياسمين على الفيديو قائلة: "كده تمام ولا أخس أكتر؟". تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو، ووصفوها بالرشاقة والجمال في هذا الوزن وبأي وزن تظهر فيه.

رد ياسمين على المتابعين

علق أحد المتابعين قائلًا: "هو الخسسان بالنسبة لك اختيار بكل سهولة كدا؟". ردت عليه ياسمين بثقة قائلة: "اللي عايز يعمل حاجة بيعملها خليك قوي".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

جدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار الذي تم طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في الموسم الرمضاني لعام 2023، وكانت تدور أحداثه حول بعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى بكري.