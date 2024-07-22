نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. طقوس غريبة تجمع بين سلمي أبو ضيف وزوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف علي مشاركة جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا تجمعها مع زوجها إدريس عبد العزيز.

وظهرت سلمى وهي تحتفل مع زوجها إدريس عبد العزيز، وبعض أصدقائها وهم يمسكون بخيوط مترابطة والمكان ممتلئ بالزهور وسط طقوس غريبة.

إطلالة الفنانة سلمى أبو ضيف

وتألقت أبو ضيف بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض دون اي نقوشات، بصيحة البليسية، وواسعة ومربوط على الرقبة بطريقة مميزة يكشف عن جمالها الساحر، حذاء مناسب باللون الأسود ذا كعب عالي، مع ارتداء أسورة ذهبية في اليد كبيرة الحجم.

ويذكر ان الفنانة سلمى أبو ضيف قد تزوجت من رجل الأعمال أدريس عبد العزيز، في حفل جو عائلي يجمع الأقارب والأصدقاء، وزوجها أدريس عبد العزيز رجل أعمال سويسري سوداني يعمل حاليًا Director Manager في مجال بيع الطائرات بشركة JET Craft.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني 2024، وضم العمل عدد من النجوم من أبرزهم: سلمى أبو ضيف، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

وايضا عُرض لـ سلمى أبو ضيف مؤخرًا فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة شريف منير وخالد الصاوي، وآخرون من النجوم،فيلم "إن شالله الدنيا تتهد" مدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول منتجة فنية رقيقة تدعى "لبنى"، تواجه خسارة مهنية ضخمة عندما يقرر بطل إعلانها الجديد الاعتذار عن استكمال التصوير نتيجة ظرف قهري.

وكانت النجمة سلمى أبو ضيف قد تلقت تكريمًا خاصًا من مبادرة "المرأة في السينما" التي أقيمت على هامش الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث كرم كلا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومجلة فانتي فير- أوروبا ست نساء فريدات أعدن تعريف ما يمكن تحقيقه للأجيال النسائية القادمة.