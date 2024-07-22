حفلات جولة المملكة تواصل نجاحها بحفل صالة وأحمد سعد

أحمد جودة - القاهرة - حفلات جولة المملكة تواصل نجاحها في ليلة أجابت فيها أصالة عن الملايين..وأشاد فيه أحمد سعد ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية

برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى"، أحيت "ايقونة الشرق" اصالة نصري والفنان أحمد سعد حفلا شبابيا كبيرا في الرياض يأتي ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية اللتان دعى اليهما معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وهي الاحداث التي تسعد الجمهور السعودي هذا الصيف وشكلت عنصرا ترفيهيا فاعلا وداعما للحركة السياحية التي تعيشها المملكة العربية السعودية في مختلف مناطقها ومدنها.

أحمد سعد يفتتح الحفل بأغنية سكوت سكوت

إفتتح أحمد سعد الحفل بأغنيته الشهيرة "سكوت.. سكوت" ثم "ايه اليوم الحلو ده" تاكيدا منه على جمال الحضور والتفاعل الجماهيري الغفير الذي ملئ مسرح "محمد عبده أرينا/ روح السعودية" في حفل (Sold out ). وفي لقاءه مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا قبل فقرته الغنائية قال: "أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة أن أكون أحد نجوم حفلات جولة المملكة، كما أشكر روتانا على التنظيم الجميل" مضيفًا:"كأس العالم للرياضات الألكترونية التي تشهدها الرياض حاليا هى حاجة عظيمة وتابعت بعض مجرياتها، وأتمنى لو كنت مشاركا فيها لكن ينقصني الوقت والخبره كي أشارك وأكسب، وما يعوضني أني كسبت حضوركم فأنتم أحسن جمهور".

أحمد سعد



أحمد سعد يلتقط الصور التذكارية مع الفنانة أصالة

وفي الكواليس وقبل أن يغادر أحمد سعد الحفل بعد إنتهاء فقرته، حرص أن يلتقي مع المطربة اصالة وزوجها ويلتقطوا الصور التذكارية واخبرها عن جمال الجمهور واجواء الحفل. توجهت بعدها اصاله للقاء الاعلاميين، وأسعدها ما سمعته من الصحفيين عن النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي الجديد "ثم أنا" مشيدة بالجهود التي قامت بها روتانا وقدمتها في مجالات الانتاج والتسويق والتوزيع. وردا على أسئلة أحد الإعلاميين حول المشاهدات المليونية التي حصدتها العمل وأنه من المرجح أن يحصد الألبوم بأغانيه العشرة ومنها (إنسان، يمر وما يسلم، امان امان، وغيرها) على أكبر نسبة استماع في نهاية العام، لتعلق ضاحكة: "زمان ما كنت أفكر بالأرقام وما كانت تفرق معي.. بس الآن تفرق معي حتى المصاري التي أجنيها من هذه المشاهدات تفرق.. والآن صارت الأرقام تلعب براسي سواء المتعلقة بألبومي الاخير "ثم أنا" أو حتى ألبوماتي السابقة". وعن رأيها بفكرة "حفلات جولة المملكة" علقت:" دائما في المملكة معتادين على إبداعات المستشار تركي آل الشيخ" وهيئة الترفيه في طريقة تقديم الفنانين ما بين غناء فردي وجماعي أو في صورة الليالي الغنائية، وهذه أول مرة في المملكة أغني بحفل الجمهور واقف فيه ووجدتها جميلة". واعترفت اصالة:"أنا اليوم مرتبكة واللبس اليوم ما ساعدني ان اخلع حذائي واسير حافية القدمين على المسرح وان كنت ارغب بذلك".



أبرز أغاني الفنانة أصالة في الحفل

وفي الحفل أمتعت أصالة الجمهور ببرنامج غنائي جمع ما بين الاغاني الطربية والإيقاعية، فغنت: مانجا، اشتقت لك، يا مجنون، عقوبه،إنسان، لاتختبر، فقدت نفسي، فووق،لا تخاف من الزمان، الكرسي، يا مثبت، يمر ويسلم، امان امان، كان يهمني، كلك لهم، غلبان، ذاك الغبي".

هاشتاج أصالة يتصدر التريند

ومن الجدير ذكره أن هاشتاج "أصالة في الرياض" تصدر التريند في المملكة العربية السعودية الليلة، الحفل الذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر قناة "روتانا خليجية" تحت إدارة المخرج أحمد الدوغجي.