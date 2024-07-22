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مُباريات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وسيلتك في بث مُباشر وحصري من الولايات المُتحدة الأمريكية على "MBC مصر2"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تنقل شاشة "MBC مصر2" حصريًا في كل العالم العربي، وفي بث مُباشر لكل عشاق كرة القدم في العالم المُباريات الصيفية التي تُقام في عدد من المُدن الأمريكية وتجمع نُخبة من أندية الدوري الإنجليزي، حيث تبدأ من الواحدة صباحًا "غدًا" الثلاثاء في نقل مُباشر من مدينة نورث كارولينا مُباراة مانشتر سيتي وسيلتك، وتعرض مُباشرة أيضًا السبت المُقبل في تمام الثانية صباحًا من مدينة لوس أنجلوس مُباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، كما تنقل أيضََا من مدينة سان ديجو الأربعاء 31 يوليو في تمام السادسة صباحًا مُباراة مانشستر يونايتد وريال بيتس. 

 

وتعرض يوم السبت 3 أغسطس في تمام الساعة 12.30 صباحًا من مدينة ثاوث كارولينا مُباراة ليفربول ومانشسر يونايتد، وتُقدم "MBC مصر2" قبل كل المُباريات إستديو تحليلي مُباشر من الملاعب المُختلفة، وسيُعلق على المُباريات كل من فارس عوض، رؤوف خليف، مدحت شلبي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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