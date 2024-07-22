نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إلغاء حفلها في لبنان.. شيرين عبد الوهاب تعلن تأجيل حفلها بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين في تركيا، عن تأجيله مؤقتًا لحين إشعار آخر، والذي كان من المقرر إحيائه يوم السبت الموافق 3 أغسطس، في مدينة إسطنبول، وذلك من خلال بيان رسمي شاركته مع الجمهور عبر الصفحة الرسمية على منصة الصور الشهيرة «إنستجرام».

وجاء نص البيان كالتالي: «نظًرا لظروف الفنانه شيرين الشخصية، جرى تأجيل حفل تركيا، وسيجري الإعلان عن التاريخ الجديد في وقت لاحق».

إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب بلبنان

أعلنت شركة Velvet Productionz المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان، والذي كان مقررا أقامته يوم السبت القادم الموافق 20 يوليو، في واجهة بيروت البحرية، وذلك لأسباب خاصة بها.

ووجهت شيرين عبد الوهاب من خلال البيان الذي أصدرته الشركة اعتذارًا من محبيها والذين اشتروا التذاكر، ومن المقرر إقامة الحفل في وقت لاحق بمجرد انتهاء هذه الأسباب.

كما اعتذرت الشركة من جميع من اشترى تذاكر الحفل بسبب الإلغاء الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني لكل من اشترى هذه التذاكر عبر منصة Ihjoz لاسترداد ثمن التذاكر شاكرة حسن تفهمهم.