نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد العدل يكشف عن طرح فيلم الملحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد العدل "ماندو العدل" عن موعد طرح فيلم الملحد في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم الصيف لعام 2024.

منشور محمد العدل

ونشر محمد العدل البوستر الدعائي الخاص لـ فيلم الملحد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كاشفًا عن موعد عرضه، وكتب عليها معلقًا: بعد شد وجذب ومعاناة لمدة ٣ سنين

أخيرًا الفيلم هيتعرض ١٤ أغسطس إن شاء الله.

تفاصيل فيلم الملحد

فيلم "الملحد" بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل.



وتدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

آخر أعمال أحمد حاتم



يذكر أن أحمد حاتم شارك مؤخرًا كضيف شرف في مسلسل دواعى السفر المكون من 10 حلقات، وهو من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.



آخر أعمال المخرج محمد العدل

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد العدل في السينما، فيلم «ع الزيرو»، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة الملقب بـ«دراجون»، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه، لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء، من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، ومنذر مهران، ومحمد لطفي، وإسلام إبراهيم، وخالد الصاوي.

