نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنََا مع ألبومها الجديد.. أنغام تطلق مسابقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أنغام، عن مسابقة خاصة بجمهورها بخصوص ألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



ونشرت أنغام بوستر جديدََا، عليه مجموعة كلمات متفرقة، علقت عليها قائلة: «أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم في أي سؤال عن الألبوم في البودكاست قريبًا».

آخر أعمال الفنانة أنغام

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".