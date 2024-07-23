نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجارة غير مشروعة.. تعرف على قصة مسلسل طارق لطفي الجديد‎ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبدأ الفنان طارق لطفي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "منتصر القرش " والذي تعاقد عليه مؤخرًا بعد نجاح "العتاولة " موسم رمضان الماضي وهو من إخراج محمد يحيى مورو.

قصة مسلسل منتصر القرش

ومن المتوقع أن تدور أحداث العمل حول صراع العائلات بالصعيد من أجل السلطة وعالم التجارة الغير مشروعة.

طارق لطفي يكشف موعد تصوير العتاولة 2

كشف الفنان طارق لطفي عن موعد تصوير الجزء الثاني من العتاولة، ويبدء طارق تصوير مسلسل العتاولة 2 في أوائل نوفمبر المقبل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

آخر أعمال طارق لطفي



يذكر أن آخر أعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.



أبطال العتاولة



وقدم بطوله العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.