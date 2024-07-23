حقيقة تجسيد كارمن سليمان شخصية أنغام في عمل فني

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المطربة كارمن سليمان على تصربحات النجمة أنغام بأنها الأنسب لتجسيد سيرتها الذاتية، قائلة: "بالطبع شعرت بسعادة كبيرة للغاية، أنا أحب أنغام وأتعلم منها فهي ليست مطربة عادية هي حالة فنية خاصة جدًا ولم ولن يأتي مثلها، لذلك تجسيد شخصيتها على الشاشة هو شرف كبير".

وأكدت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى بالفعل عمل ذلك رغم أنه سيتطلب مجهودا جبارا لتقمص شخصيتها الفريدة وتفاصيلها، مشيرة إلى أن تصريح أنغام يضفي سعادة غامرة عليها.

وعما إن كانت تركت التمثيل أجابت قائلة: "لست بعيدة عن التمثيل، ولكن أحاول البحث عن سيناريو جيد لتقديمه لأنني لا أريد أن أكون موجودة فقط من أجل التواجد، فأنا أحب التمثيل وعندما مثلت في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" مع النجم الكبير يحيي الفخراني شعرت بسعادة كبيرة على المسرح، لذلك أتمنى وجود عمل جيد ولا يعطلني عن الغناء وبالطبع سأقبل".