قبل معلمين.. دويتوهات شهدت على نجاح تامر حسني وبهاء سلطان معًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاون تامر حسني وبهاء سلطان دائمًا ما يكون من طراز خاص نظرًا لوجود تكامل بينهم من زمان، وشهد تاريخهم على تقديم عدة تعاونات معًا حققت نجاحًا كبيرًا جدًا وظلت عالقة في ذهن الجمهور حتى الآن، وبعد غياب طويل يعودنان من جديد بـ أغنية" معلمين "هذا العام والذي سرقت التريند فور طرحها ونالت إعجاب الجمهور، وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تلك التعاون ات.



راجعلي ليه 2006

حققت أغنية “راجعلى ليه” نجاحًا كبيرًا عند طرحها في عام 2006 وجاءت بتوقيع نصر محروس، وحققت حينها نسب مبيعات ضخمة إضافة تكسريها أرقام قياسية عبر يوتيوب، وكشف تامر في لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي عن حقيقة صوت بهاء سلطان في هذه الأغنية مشيرًا أنه من قام بتقليد صوت بهاء سلطان نظرًا لتأخره.



قوم أقف 2010

نجح تامر حسني وبهاء سلطان في تحقيق نجاحًا كبيرًا منذ 14 عام والذي ذاع صداه في الشارع المصري في ذلك الوقت، وكان الدويتو من كلمات وألحان تامر حسني توزيع موسيقي محمد مصطفى، وبتوقيع المخرج والمنتج نصر محروس.

معلمين 2024

جدد تامر حسني وبهاء سلطان اللقاء مرة أخرى بعد غياب 14 عامًا بأغنية جديد من أغاني الصيف وهى "معلمين" وحققت الأغنية نجاح كبير فور طرحها وحصلت على إشادات واسعة من الجمهور الذي يحب طله وديوتو تامر حسني وبهاء سلطان.

كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي

ده في جز وزمزقة

ده في بص وبحلقة

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير بقى

يا ساتر مش كده

دي خلاص بانت كده

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير كده.. مين ها

مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

ما تعلو الطبلة شوية

كده ولعت ولا إيه