محمود حمدان يكشف تفاصيل مسلسل أحمد العوضي الجديد في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المؤلف محمود حمدان عن تفاصيل المسلسل الجديد للفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، وكتب عبر حسابه على فيس بوك:" مسلسل رمضان 2025 صعيدي شعبي، بإذنك يا رب مفاجأة رمضان القادم، ونجاح باكتساح".

تفاعل أحمد العوضي مع جمهوره

وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد العوضي صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب عليها: "مساء الفل على كل أخواتي الغاليين"، وتلقى العوضي تعليقات كثيرة من جمهوره، أبرزها: “وحشتنا يا نجم”، “مساء الورد يا فنان”، و”منور الدنيا كلها”.

مشاركات العوضي السابقة

شارك أحمد العوضي في رمضان الماضي بمسلسل "حق عرب"، الذي ضم نخبة من الفنانين، من بينهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.