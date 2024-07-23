نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميرة عبد العزيز تسرد رحلتها الفنية والإذاعية في ندوة بمكتبة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مكتبة الإسكندرية مساء أمس الإثنين ندوة بعنوان "برامج إذاعية في الوجدان"، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في نسخته التاسعة عشرة.

شارك في اللقاء الفنانة والإذاعية سميرة عبد العزيز والشاعر الدكتور فوزي خضر، وأدارت اللقاء هدير الجندي.

مسيرة سميرة عبد العزيز

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها بدأت مسيرتها الفنية والإذاعية من مدينة الإسكندرية، حيث وُلدت وتلقت تعليمها، استعرضت ذكرياتها في العمل بالإذاعة، مشيرة إلى انتقالها من إذاعة الإسكندرية إلى القاهرة، حيث قدمت برنامج "أماكن لها تاريخ"، كما أشارت إلى تقديمها برنامج "قال الفيلسوف" لمدة 30 عامًا، والذي حقق شهرة واسعة لدى جميع فئات الشعب المصري.

دور الأسرة في تثقيف الأبناء

طالبت سميرة عبد العزيز بضرورة اهتمام الأسر بتثقيف أبنائهم من خلال قراءة الكتب ومناقشتها، وأبدت استعدادها لإعادة تقديم برنامج "قال الفيلسوف" للإذاعة المصرية دون مقابل.

رحلة الدكتور فوزي خضر

استعرض الدكتور فوزي خضر رحلة الإذاعة المصرية منذ بدايتها في ثلاثينات القرن الماضي، مشيرًا إلى مساهماته في كتابة برامج للإذاعة والتليفزيون.

وأوضح أنه قدم برنامجًا خاصًا عن مكتبة الإسكندرية القديمة قبل إعادة إحيائها، وتعلم كتابة المسلسلات الإذاعية التي تتطلب أدوات خاصة لإيصال الأجواء للمستمع.

برنامج "كتابٌ عربيّ علّم العالم"

أعد الدكتور فوزي خضر برنامج "كتابٌ عربيّ علّم العالم"، حيث تم تسجيل أكثر من 3 آلاف حلقة أُذيعت في العديد من الدول العربية. وأوضح أن فكرة البرنامج جاءت لتسليط الضوء على العلماء العرب القدامى وإسهاماتهم العلمية التي نُسبت إلى الغرب، مشيرًا إلى أن البرنامج كُتب بلغة عربية بسيطة ليناسب جميع الفئات، ونال إشادات واسعة من كبار المثقفين مثل نجيب محفوظ.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشرة يشهد مشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية، ويمتد خلال الفترة من 15 يوليو حتى 28 يوليو الجاري، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحادي الناشرين المصريين والعرب.

إطلاق جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة

أعلن الدكتور أحمد زايد عن إطلاق "جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة" تحت شعار "عش ألف عام مع القراءة"، خلال كلمته الافتتاحية لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب. وأوضح أن الجائزة سنوية وموجهة لكل أطياف الشعب المصري، وتستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 40 عامًا.