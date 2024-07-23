"عامل قلق" تتألق على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يستعد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية لاستقبال العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "عامل قلق"، والذي سيبدأ يوم الخميس 25 يوليو.

سامح حسين ونخبة من النجوم

يقوم ببطولة المسرحية النجم سامح حسين، وتدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي.

يشارك في العمل مجموعة من نجوم المسرح، من بينهم الفنانة سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبد المجيد، طارق عبده دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، عنان عاطف، ومنة عاطف.

فريق العمل والإنتاج

مسرحية "عامل قلق" من قصة وأشعار محمد زناتي، وتأليف مشترك بين محمد زناتي وأحمد الملواني. تشمل عناصر العرض الأخرى ديكور حازم شبل، ألحان يحيى نديم، إضاءة عز حلمي، استعراضات هاني حسن، جرافيك ضياء داوود، أزياء أميرة صابر، ومخرج منفذ كريم محروس. فكرة وإخراج المسرحية تأتي من إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ.