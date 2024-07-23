نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي يلجأ للقانون بسبب عيلة اتعملها بلوك.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد صبحي عن حزنه بعد عرض مسرحيته الجديدة عبر إحدى القنوات التلفزيونية دون إخباره قبلها بمدة، حيث شارك جمهوره بيانًا يكشف عن تفاصيل ما حدث عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”،:"اعتذار للجمهور تم اغتيال مسرحي عيلة اتعمل لها بلوك"، وتم ضرب بنود العقد، وأهمها عدم قطع المُصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين".



وتابع:"وعدم حذف أي كادر ولا لقطة ولا جملة، ولا إعلاق الصوت إلا بموافقة كتابية من الفنان محمد صبحي، لقد تم تجاوز كل الحدود واغتالت المسرحية بعدم احترام الجمهور وإعلانه موعد البث قبلها بأسبوع".



واختتم:" ولكن القناة أذات المسرحية في أسوأ موعد، حتى الرابعة صباحًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، دون علم الفنان محد صبحي، وعلق عليه كاتبًا: "وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية".

آخر أعمال محمد صبحي



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك، الذي تم عرضها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وتضم مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك عددًا من نجوم المسرح أبرزهم محمد صبحى، وفاء صادق، كمال عطية، رحاب حسين، ليلى فوزي، مصطفى يوسف، منه طارق، والمسرحية من تأليف مصطفى شهيب وإخراج محمد صبحى

